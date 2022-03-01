Посвященный будущему детско-юношеского кинотворчества форум пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве 31 марта пройдет II всероссийский форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества и кинообразования в России».

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства». Принять участие в мероприятии можно в онлайн- и офлайн-формате.

Ожидается, что форум соберет внушительный пул экспертов, в том числе специалистов профессиональных киностудий, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На форум приглашаются педагоги и наставники детских киностудий, кинообъединений, профильных центров и кружков; руководители организаций, развивающих кинообразование и кинотворчество; представители местных органов власти; деятели культуры и образования, а также родители, чьи дети занимаются кинотворчеством.

24 декабря сообщалось, что в четвертый раз прошел всероссийский конкурс Российского движения школьников «Лига вожатых» под девизом «Зажигаем детские сердца». На конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов — почти вдвое больше, чем в прошлом году.