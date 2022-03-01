Таролог назвала три мужских имени, обладатели которых могут решиться на измену в марте

Фото: Pexels

Обладатели некоторых мужских имен могут «пойти налево» в первый месяц весны. Имена потенциальных изменщиков назвала таролог Саона, порекомендовав их партнершам быть внимательными.

В их числе Андрей. Обладатели этого имени решаются на адюльтер из-за того, что женщины часто сами тянутся к нему. Эти мужчины также знают, как следует обращаться с представительницами противоположного пола.

— Дмитрий также без проблем может сходить на сторону и вернуться домой, как будто ничего и не случилось, ничего и не было, — приводит слова Саоны Пятый канал.

Третье имя — Николай. Мужчины с таким именем могут менять партнерш, как перчатки, при этом имея постоянные отношения с избранницей.

До этого астролог и эзотерик Артемий Никара составил список имен, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьезным отношениям, а также на его нежелание обзаводиться семьей. В перечень попали Константин, Борис и Вадим. Однако специалист не рекомендует сразу убегать от мужчин с такими именами. Для начала стоит провести серьезный разговор по поводу совместного будущего и обсудить все возникшие проблемы, а если необходимо, то поддержать своего избранника.