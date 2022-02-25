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Названы три мужских имени, обладатели которых не способны на создание семьи

Лала Манушакян

Общество
Названы три мужских имени, обладатели которых не способны на создание семьи
Фото: Pexels

Астролог и эзотерик Артемий Никара составил список имен, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьезным отношениям, а также на его нежелание обзаводиться семьей.

Лидирующее место занимает имя Константин. Чаще всего мужчины с таким именем очень привязаны к матерям. Они не умеют быть самостоятельными и ответственными за свои поступки. Обычно таких мужчин называют «маменькины сынки». Уже в зрелом возрасте они ищут себе в жены «вторую маму». Однако несчастье преследует их в личной жизни, поэтому старость они встретят в одиночестве.

Мужчины с именем Борис зачастую имеют тяжелую судьбу. Им приходится бороться за право иметь хорошую жизнь, поэтому времени на семью и детей у них нет. Это и становится причиной одиночества Борисов, объясняет астролог.

Заключает список имя Вадим. Носители этого имени эгоистичны по своей натуре. Они не могут думать о ком-то другом и все внимание концентрируют на себе. Дети для таких мужчин часто становятся обузой и причиной их нереализованных амбиций и планов.

Однако специалист не рекомендует сразу убегать от мужчин с такими именами. Для начала стоит провести серьезный разговор по поводу совместного будущего и обсудить все возникшие проблемы, а если необходимо, то поддержать своего избранника, передает слова астролога Пятый канал.

Ранее Никара составил топ-3 мужских имен, обладатели которых вряд ли смогут прожить всю жизнь с одной женщиной.

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