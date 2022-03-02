Рестораторы назвали самые популярные блины на Масленицу у москвичей

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Началась масленичная неделя. Она продлится с 28 февраля по 6 марта. Традиционно рестораны и кафе в эти дни предлагают в своем меню главное лакомство праздников, связанных с проводами зимы: блины. Причем не только на завтрак, а на протяжении всего дня. О том, какие блины предпочитают жители столицы России, «Вечерней Москве» рассказали рестораторы.

Традиционно у москвичей пользуются популярностью блины с красной икрой, говорит президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов.

— На втором месте — блины с лососем и мясом. Они в плане популярности равны. Ну и к тому же москвичи нередко выбирают блины с интересными начинками. Например, любят смешивать то, что несвойственно для блинов: овощи с грибами. Или что-то сладкое: мягкий сыр с ягодами. Все это они с удовольствием пробуют, — отметил представитель отрасли.

Популярность рыбных начинок Миронов объясняет тем, что жители города стараются следить за своим питанием и употреблять в пищу полезные продукты. Хотя, например, в норвежской семге, которая также бывает в качестве начинки, по его словам, ничего полезного нет.

— Гораздо полезнее наш камчатский кижуч, который тоже в наших ресторанах подают, — добавил эксперт.

Похожее мнение «Вечерней Москве» высказал шеф-повар и управляющий кафе Александр Журкин. В его заведении в масленичную неделю москвичи тоже предпочитают блины с нестандартной начинкой.

— У нас очень популярны блины а-ля лазанья и блины с маком. Также посетители заказывают блины с томленым гусем и яблоком, блинную лазанью с гусем «Строганоф а-ля», блины с лососем в сливочном соусе с авокадо и яйцом пашот и так далее. В масленичную неделю клиенты хотят попробовать что-то интересное, в том числе те блины, которых нет в основном меню, — отметил он.

А вот традиционные блины с вареньем или сгущенкой в кафе и ресторанах во время Масленицы спросом не пользуются, признают оба собеседника «ВМ». Их москвичи готовят в домашних условиях, заключил Сергей Миронов.