Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей весной

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Весной меняются погодные условия и возрастает солнечная активность. О том, как правильно ухаживать за кожей в этот сезон, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог Татьяна Баллирано.

— Самое главное, о чем нужно помнить, — весеннее солнышко очень коварно. При выходе на улицу обязательно нужно нанести крем с фактором защиты. Желательно, чтобы это была зашита SPF 50. Сейчас в арсенале есть множество хороших кремов: и солнцезащитные, и тональные позиции с хорошим фактором защиты. Они и легкие, и безопасные. Без SPF-фактора на улицу выходить нельзя, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Весной иммунная система организма не всегда справляется со своими задачами. В частности, защитная система кожи также нуждается в поддержке извне, рассказала дерматолог. Все косметические средства, используемые весной, должны быть «предельно щадящими», уточнила она. Идеально, если в сыворотках и кремах содержится достаточное количество активных питательных веществ.

— Для очищения мы используем легкие гоммажи, кремы-скатки, энзимные пилинги, которые нежно удаляют верхний слой (отживший эпидермис) и готовят кожу к дальнейшему нанесению препаратов. Дальше полезно нанести тоник, чтобы нормализовать pH кожи. Раз или два в неделю можно делать маски. Кислотные маски уже нежелательны. Можно использовать увлажняющие, питательные, — поделилась Баллирано.

Весной придется отказаться от всех процедур, связанных с повреждением верхнего слоя кожи. Про удаление пигментных пятен, отшелушивание, шлифовку и пилинг придется забыть до следующего холодного сезона.

— Можно все еще использовать витамин C. А вот витамин A нужно убрать из всех кремов, сывороток и так далее. Такие продукты могут усилить пигментацию, — пояснила специалист.

Такие средства по уходу за кожей, как дневной и ночной кремы, кремы для области вокруг глаз, сыворотки и прочее, можно использовать в привычном режиме.