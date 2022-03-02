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Байден заявил, что необходимо наказать руководство соцсетей за «эксперимент над детьми»

Михаил Алимов

В мире
Байден заявил, что необходимо наказать руководство соцсетей за «эксперимент над детьми»
Фото: whitehouse

Необходимо привлечь к ответственности руководство социальных сетей за проводимый в корыстных целях «эксперимент над детьми». Об этом в среду, 2 марта, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

— Как продемонстрировала (экс-сотрудница компании Facebook - прим. «ВМ») Фрэнсис Хауген, присутствующая сегодня здесь, мы обязаны привлечь социальные платформы к ответственности за проведение общенационального эксперимента над нашими детьми ради выгоды, — передает его слова ТАСС.

Он также предложил усилить защиту персональных данных, запретить показывать детям таргетированную рекламу и собирать их личные данные.

В сентябре прошлого года издание The Wall Street Journal опубликовало материал с исследованием о Facebook, которое выявило серьезную проблему с психическим здоровьем подростков, пользующихся Instagram, особенно это касается девушек.

Из-за сравнения себя с идеальными образами на фотографиях других пользователей в соцсети у них развиваются психологические проблемы: от непринятия своего тела до депрессии. По данным издания, у 13 процентов британских и 6 процентов американских подростков с суицидальными наклонностями желание покончить с собой появилось именно из-за пользования Instagram. Однако, как пишет СМИ, компания-гигант проигнорировала эту проблему.

Сам же Цукерберг на своей странице в Facebook отверг эти обвинения, заявив, что Instagram, наоборот, помогает подросткам в трудные времена.

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