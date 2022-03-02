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Экономист назвал последствия решения «Северстали» остановить поставки в Европу

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвал последствия решения «Северстали» остановить поставки в Европу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Отказ «Северстали» от поставок в Европу грозит серьезными проблемами автомобильной промышленности ЕС. Такое мнение высказал экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

— «Северсталь» — один из крупнейших в мире производителей листового проката. Эта сталь используется не только в строительстве, но, что очень важно, для производства автомобилей, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что наладить импорт из Китая для Европы будет невыгодно, то же самое касается поставок из США. Из-за трансатлантической перевозки американская сталь может оказаться слишком дорогой для европейских автопроизводителей.

Эксперт добавил, что в настоящее время продолжается волевое противостояние между Россией и Западом, где каждая сторона заинтересована в отмене санкционных ограничений, но ждет, чтобы противник сдался раньше.

В среду, 2 марта, в ряде СМИ появилась информация, что компания «Северсталь» Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Европы.

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