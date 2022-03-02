Экономист назвал последствия решения «Северстали» остановить поставки в Европу
Отказ «Северстали» от поставок в Европу грозит серьезными проблемами автомобильной промышленности ЕС. Такое мнение высказал экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.
— «Северсталь» — один из крупнейших в мире производителей листового проката. Эта сталь используется не только в строительстве, но, что очень важно, для производства автомобилей, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».
Он добавил, что наладить импорт из Китая для Европы будет невыгодно, то же самое касается поставок из США. Из-за трансатлантической перевозки американская сталь может оказаться слишком дорогой для европейских автопроизводителей.
Эксперт добавил, что в настоящее время продолжается волевое противостояние между Россией и Западом, где каждая сторона заинтересована в отмене санкционных ограничений, но ждет, чтобы противник сдался раньше.
В среду, 2 марта, в ряде СМИ появилась информация, что компания «Северсталь» Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Европы.