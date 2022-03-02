Актер из «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов умер в возрасте 56 лет

Фото: Фильм «Потерянные»

Актер Андрей Нагорнов умер на 57-м году жизни. Об этом сообщил в среду, 2 марта, телеведущий и актер Евгений Сулес.

— Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов, — написал он у себя в Facebook.

Сулес рассказал, что Нагорнов был замечательным артистом театра и кино, светлым человеком. Он обладал неповторимым обаянием и удивительным чувством юмора. Точная причина смерти актера пока неизвестна. Дата и место похорон артиста будут сообщены позднее.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. Он работал в театре «Эрмитаж». Первые роли в кино Нагорнов исполнил в 2000-х годах. Больше всего он известен своими ролями в «Бригаде» и «Антикиллере». Кроме того, в послужном списке актера роли в таких фильмах и сериалах, как «Прокурорская проверка», «Дочки-матери», «Золушка.ру» и «Родина ждет».