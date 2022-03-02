Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актрису Татьяну Доронину выписали из больницы после коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актрису Татьяну Доронину выписали из больницы после коронавируса
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Российскую 88-летнюю актрису театра и кино Татьяну Доронину выписали из больницы после коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в среду, 2 марта.

По его словам, в настоящий момент звезда находится в пансионате «Барвиха».

— Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться, — цитирует Пятый канал Кехмана.

Также гендиректор театра выразил благодарность врачам, которые следили за состоянием артистки.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование будущая артистка получила в Школе-студии МХАТ. После работала в различных российских театрах, среди которых Сталинградский областной драматический театр имени Максима Горького, московский драматический театр «Сфера» и другие.

С 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.

Читайте также:
Татьяна Доронина Коронавирус Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте