Актрису Татьяну Доронину выписали из больницы после коронавируса

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Российскую 88-летнюю актрису театра и кино Татьяну Доронину выписали из больницы после коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в среду, 2 марта.

По его словам, в настоящий момент звезда находится в пансионате «Барвиха».

— Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться, — цитирует Пятый канал Кехмана.

Также гендиректор театра выразил благодарность врачам, которые следили за состоянием артистки.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Профессиональное образование будущая артистка получила в Школе-студии МХАТ. После работала в различных российских театрах, среди которых Сталинградский областной драматический театр имени Максима Горького, московский драматический театр «Сфера» и другие.

С 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького. В декабре 2018 года новым худруком стал Эдуард Бояков, а Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.