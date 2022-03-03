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Эксперт объяснил, на что важно смотреть при покупке б/у смартфона

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
Эксперт объяснил, на что важно смотреть при покупке б/у смартфона
Фото: depositphotos

Приобретая подержанный телефон, важно не только оценить его внешний вид и проверить работоспособность всех функций, но и проверить, не является ли гаджет подделкой. Плюсом будет возможность обменять устройство в случае неполадок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По его словам, перед приобретением бывшего в употреблении смартфона важно понять его реальное техническое состояние. Кроме того, необходимо исключить вероятность того, что покупаемый смартфон — подделка.

— Нужно протестировать работу камеры, динамика, экрана. Поскольку функций в телефоне масса и рынок заполнен подделками, нужно проверить, оригинальное ли устройство. Если человек не очень разбирается в электронике, то ему надо искать того, кто подскажет или проштудировать вопрос на тему того, бывают ли вообще подделки конкретного устройства и чем они отличаются, — заметил специалист.

Побыванец обратил внимание, что при наличии коробки стоит сверить серийный номер телефона с тем, который указан на упаковке.

Как отметил эксперт, при отсутствии возможности проверить подлинность гаджета лучше более детально подойти к оценке продавца.

— Если человек решил покупать бывший в употреблении смартфон, то нужно проверять работоспособность всех его функций или покупать в проверенном месте, где ему дадут какую-то гарантию и право на обмен. Если такой возможности нет, тогда нужно искать хотя бы такого продавца, который имеет более-менее высокий рейтинг, смотреть отзывы и таким образом найти того, кто продаст надежное устройство, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, покупка подержанного смартфона всегда сопряжена с риском: например, телефон может оказаться оригинальным, однако он будет целиком собран из запчастей, а часть его функций окажется недоступна. Бывают случаи, когда недобросовестные продавцы предлагают телефон в состоянии выключенного под предлогом того, что он просто не заряжается, а по факту покупатель получает просто экран с батарейкой, предупредил эксперт.

При покупке устройств с операционной системой iOS можно дополнительно оценить состояние аккумулятора. Эта информация есть в системных настройках, отметил Побыванец.

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