Метеоролог Леус рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта. В ближайшие дни в городе ожидается похолодание, а солнечная погода сменится облачной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на первый взгляд, погода в столице производит впечатление пришедшей весны.

— Если мы будем говорить с субъективной точки зрения простого человека, то в Москве сегодня солнечная сухая погода. По ночам она довольно морозная, зато очень теплая днем. В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта, — рассказал специалист.

С точки зрения метеорологии ситуация противоположная, подчеркнул эксперт: весна приходит тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. Даже по новой климатической норме, построенной на данных эпохи глобального потепления за последние 30 лет, в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа. Согласно прогнозам, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта, заметил метеоролог.

Леус обратил внимание, что в ближайшее время погода ухудшится.

— Сегодняшний день будет заключительным солнечным днем. В последующие дни на погоду в столице будет влиять сначала один из циклонов, который будет проходить по югу европейской России, своим северным краем заденет столицу, а в начале следующей недели будет другой циклон, который будет перемещаться по северу и северо-востоку европейской России, — рассказал собеседник «ВМ».

Он уточнил, что облаков станет больше, а вероятность осадков увеличится. Они не будут значительными, однако в ближайшие пять–семь дней местами пройдет небольшой снег. Температура, особенно на следующей неделе, будет менее высокой и, скорее всего, окажется на один–два градуса ниже положенной нормы по климату, заключил Леус.