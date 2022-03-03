Юрист рассказал, каким ипотечникам придется заплатить дополнительный налог

Фото: Pixabay

После повышения Центробанком РФ ключевой ставки заплатить дополнительный налог придется только сотрудникам кредитных организаций, в них же взявших ипотечный кредит. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov & Partners Андрей Большаков.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что кредитные организации РФ якобы начали рассылать заемщикам уведомления, что ипотечные договоры, заключенные по ставке ниже двух третей ключевой ставки ЦБ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 35 процентов.

— Налог возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке. Если вы не являетесь таковым, никаких налогов за сниженные проценты вам платить не нужно, — пояснил юрист.

Налоговый кодекс государства гласит, что полученный за счет разницы ставок доход облагается налогом, но только в тех случаях, когда заемщик и банк являются взаимозависимыми (ипотечник может влиять на принимаемые кредитной организацией решения), или когда в случаях, когда заемщик состоит с банком в трудовых отношениях, передает РИА Новости.

28 февраля Центробанк РФ увеличил ключевую ставку до 20 процентов годовых. На такую меру оказали влияние существенные изменения внешних условий для отечественной экономики.