Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист рассказал, каким ипотечникам придется заплатить дополнительный налог

Георгий Соланович

Общество
Юрист рассказал, каким ипотечникам придется заплатить дополнительный налог
Фото: Pixabay

После повышения Центробанком РФ ключевой ставки заплатить дополнительный налог придется только сотрудникам кредитных организаций, в них же взявших ипотечный кредит. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov & Partners Андрей Большаков.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что кредитные организации РФ якобы начали рассылать заемщикам уведомления, что ипотечные договоры, заключенные по ставке ниже двух третей ключевой ставки ЦБ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 35 процентов.

— Налог возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке. Если вы не являетесь таковым, никаких налогов за сниженные проценты вам платить не нужно, — пояснил юрист.

Налоговый кодекс государства гласит, что полученный за счет разницы ставок доход облагается налогом, но только в тех случаях, когда заемщик и банк являются взаимозависимыми (ипотечник может влиять на принимаемые кредитной организацией решения), или когда в случаях, когда заемщик состоит с банком в трудовых отношениях, передает РИА Новости.

28 февраля Центробанк РФ увеличил ключевую ставку до 20 процентов годовых. На такую меру оказали влияние существенные изменения внешних условий для отечественной экономики.

Читайте также:
Мнения Ипотека ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте