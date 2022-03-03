«Рынок общепита сам себя вытянет»: российской индустрии фастфуда предсказали процветание

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В ближайшее время у российских заведений быстрого питания будет гораздо больше перспектив развития, чем у ресторанов. О том, какие изменения произойдут в сфере общественного питания в РФ, «Вечерней Москве» рассказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Сейчас на российский ресторанный рынок оказывают негативное влияние два основных фактора: повышение курса доллара и разрушение логистических цепочек. Ситуация с заведениями фастфуда — совершенно другая: они пользуются ограниченным количеством ингредиентов, большую часть из которых закупают в России, объяснил собеседник «ВМ». Кроме того, притоку клиентов в точки быстрого питания способствует понижение платежеспособности населения.

— У фастфуда сейчас самые лучшие перспективы в сфере общепита. Такие заведения использует ограниченное количество ингредиентов. Более того, фастфуд изначально рассчитан на дешевую и, как правило, российскую продукцию. Те же «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» закупают только отечественные продукты. Также возникают проблемы с платежеспособностью населения. Когда цены прыгают вверх, люди не могут тратить деньги в ресторанах. Если фастфуд и «поймает» какие-то глобальные проблемы, то он сделает это последним. Вполне возможно, у таких заведений наоборот начнется рост за счет отката потребителей вниз, — сообщил Миронов.

Рестораторы сейчас переживают не лучший период, но глобальных изменений в этой сфере также не предвидится. В ближайшее время логистические цепочки поставок будут видоизменены: одни используемые для готовки ингредиенты заменят на другие, пояснил эксперт.

— Рестораторы меняют одни ингредиенты на другие или убирают блюда из меню, но какого-то глобального изменения в долгосрочной перспективе не произойдет. Это все временные моменты. Продукция одних стран меняется на продукцию других. Логистические цепочки сейчас разрушились, но через какое-то время они перестроятся. Из одних государств продукция пойдет через другие, — высказался он.

По мнению собеседника «ВМ», поход в ресторан станет для россиян роскошью лишь в краткосрочной перспективе. Рынок общепита «сам себя вытянет», и ситуация постепенно стабилизируется, считает он.