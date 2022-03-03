Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Рынок общепита сам себя вытянет»: российской индустрии фастфуда предсказали процветание

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Рынок общепита сам себя вытянет»: российской индустрии фастфуда предсказали процветание
Фото: Unsplash

В ближайшее время у российских заведений быстрого питания будет гораздо больше перспектив развития, чем у ресторанов. О том, какие изменения произойдут в сфере общественного питания в РФ, «Вечерней Москве» рассказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Сейчас на российский ресторанный рынок оказывают негативное влияние два основных фактора: повышение курса доллара и разрушение логистических цепочек. Ситуация с заведениями фастфуда — совершенно другая: они пользуются ограниченным количеством ингредиентов, большую часть из которых закупают в России, объяснил собеседник «ВМ». Кроме того, притоку клиентов в точки быстрого питания способствует понижение платежеспособности населения.

— У фастфуда сейчас самые лучшие перспективы в сфере общепита. Такие заведения использует ограниченное количество ингредиентов. Более того, фастфуд изначально рассчитан на дешевую и, как правило, российскую продукцию. Те же «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» закупают только отечественные продукты. Также возникают проблемы с платежеспособностью населения. Когда цены прыгают вверх, люди не могут тратить деньги в ресторанах. Если фастфуд и «поймает» какие-то глобальные проблемы, то он сделает это последним. Вполне возможно, у таких заведений наоборот начнется рост за счет отката потребителей вниз, — сообщил Миронов.

Рестораторы сейчас переживают не лучший период, но глобальных изменений в этой сфере также не предвидится. В ближайшее время логистические цепочки поставок будут видоизменены: одни используемые для готовки ингредиенты заменят на другие, пояснил эксперт.

— Рестораторы меняют одни ингредиенты на другие или убирают блюда из меню, но какого-то глобального изменения в долгосрочной перспективе не произойдет. Это все временные моменты. Продукция одних стран меняется на продукцию других. Логистические цепочки сейчас разрушились, но через какое-то время они перестроятся. Из одних государств продукция пойдет через другие, — высказался он.

По мнению собеседника «ВМ», поход в ресторан станет для россиян роскошью лишь в краткосрочной перспективе. Рынок общепита «сам себя вытянет», и ситуация постепенно стабилизируется, считает он.

Читайте также:
Общепит Кафе Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте