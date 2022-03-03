«Инфекция может устремиться в головной мозг»: врач назвал главную опасность чистки ушей

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Чистка ушей ватными палочками может привести не только к ухудшению слуха, но даже к опасным болезням. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам специалиста, при использовании ватной палочки есть вероятность, что человек протолкнет серные массы вглубь слухового прохода и их будет довольно проблематично извлечь. Также есть риск поцарапать кожу у слухового прохода.

Самая опасная травма, которую можно нанести себе ватной палочкой, — это повреждение барабанной перепонки.

— Если человек живет с перфорированной барабанной перепонкой, то любое попадание воды в слуховой проход для пациента будет губительным. Инфекция попадает в среднее ухо, а оттуда может устремиться в головной мозг, — предупредил врач в комментарии «Радио 1».

Он также дал рекомендации по безопасному извлечению ушной серы. Он посоветовал использовать специальные капли, которые можно купить в аптеке. Также можно взять обычную соду, разбавить водой до состояния кашицы и вставить в слуховой проход на ватном фитиле. Эта смесь размягчит серные массы, и они выйдут из слухового прохода при мытье головы.

До этого отоларинголог рассказал, о какой смертельной болезни может сигнализировать шум в ушах.