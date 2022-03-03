Отоларинголог рассказал, о какой смертельной болезни может сигнализировать шум в ушах

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Шум в ушах на протяжении всего дня может свидетельствовать об онкологии. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Причины появления шума в ушах могут быть разными. Это может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва, — уточнил он.

Зайцев добавил, что постоянный шум в ушах может быть следствием переутомления или резкого повышения или понижения артериального давления. Звон также возникает и при серной пробке, передает слова специалиста URA.RU.

Переутомление врач советует «лечить» отдыхом, однако если шум не утихнет, то лучше обратиться к врачу.

Видов онкологических заболеваний много. Болезнь долгое время не дает никаких симптомов, поэтому часто выявляется на поздней стадии. Рак поражает различные органы человека, умеет приспосабливаться к лечению. Медики назвали пять самых опасных для человека раковых заболеваний.

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