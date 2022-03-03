Московские врачи предупредили об опасности при чистке ушей

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Чистить уши ватными палочками может быть опасно. Так инфекция может проникнуть внутрь слухового прохода, не исключены и механические повреждения, считают врачи столичного института имени Л.И. Свержевского.

— Правильно — не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера - это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции, — рассказал старший научный сотрудник института Георгий Шадрин.

По его словам, просто так проблема с ушными пробками не возникнет — для этого необходимо совершить определенные действия. При образовании пробки следует обратиться к врачу.

Как отметила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Федорова, при чистке ушей ватными палочками, спичками или палочками можно получить механическую травму барабанной перепонки. Повредить слух можно и при акустическом ударе, когда по уху попадут ладонью или мячом.

— Также барабанная перепонка может повредиться при перемене давления, например, при резком продувании, сморкании с закрытым носом и ртом. Может быть ожог барабанной перепонки, например, когда у сварщика попадает окалина в ухо, — предупредила специалист.

По ее словам, травмы могут зарасти и самостоятельно, однако при перфорации необходима специальная операция под названием тимпанопластика, передает РИА Новости.

В феврале врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Наталья Кононова рассказала о том, какие меры нужно принять, чтобы улучшить слух. Одна из самых частых проблем, с которыми обращаются пациенты, — серные пробки. Зимой риск образования ушных пробок выше: из-за сухого воздуха ушной секрет может вырабатываться обильнее. От пробок страдают около 4 процентов жителей России.