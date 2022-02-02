Врач объяснила, что делать, если ухудшился слух

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Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Наталья Кононова рассказала о том, какие меры нужно принять, чтобы улучшить слух.

Одна из самых частых проблем, с которыми обращаются пациенты, — серные пробки. Зимой риск образования ушных пробок выше: из-за сухого воздуха ушной секрет может вырабатываться обильнее. От пробок страдают около 4 процентов жителей России.

— Как у нас на теле есть потовые железы, в наружном слуховом проходе существуют серные клетки. Иногда сера вырабатывается в нужном количестве, а иногда ее не хватает. Это явление, которое не соответствует норме. При гиперактивности возникают серные пробки, а при помощи ватных палочек мы сами трамбуем серу, и появляются пробки. Эпизодическое использование палочек возможно, но не систематическое, — сказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ватными палочками люди зачастую наносят микротравмы в наружном слуховом проходе. К причинам возникновения серных пробок, помимо использования палочек, относятся патологическая активность сальных желез, особенности строения уха, наличие большого количества волос в слуховом канале:

— Главные симптомы наличия серной пробки — снижение слуха и заложенности в ухе, звон и шум в ушах, головные боли и боль в ушах, которая будет нарастать. При отите и других заболеваниях уха боль появляется стремительно и после лечения быстро проходит, но при пробке боль может быть очень долгой.

Прогревание грелкой, сухое тепло не подойдут для лечения пробки, но при воспалительном процессе такие меры могут помочь.

— Серную пробку удаляют или инструментом, или при помощи промывания. Пробки иногда бывают плотными, и доктор достает их за несколько визитов. В домашних условиях промывать уши не стоит. Использование шприцов с промыванием не приведет к положительному результату, — сказала доктор.

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