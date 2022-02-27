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Онкологи перечислили пять самых агрессивных видов рака

Михаил Алимов

Общество
Онкологи перечислили пять самых агрессивных видов рака
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Видов онкологических заболеваний много. Они поражают различные органы человека, умеют приспосабливаться к лечению. Медики назвали пять самых опасных для человека раковых заболеваний.

Пациенты с раком поджелудочной железы имеют самый низкий процент выживаемости среди всех больных онкологией. Болезнь долгое время не дает никаких симптомов, поэтому часто выявляется на поздней стадии. В опасности находятся курящие люди, люди с избыточным весом и диабетом II типа.

Рак печени часто возникает из-за цирроза, когда ткань органа начинает превращаться в соединительную. Рак также провоцирует хроническое воспаление печени из-за гепатита B или неалкогольного жирового гепатита печени. Часто проявляется на поздней стадии и становится неоперабельным.

Рак легких после успешного лечения, к сожалению, часто возвращается. Вплоть до четвертой стадии практически не проявляет себя, выявляется на этапе метастазирования. Среди факторов риска — курение, выхлопные и прочие газы в атмосфере.

Глиобластома в мозгу развивается очень стремительно — один из самых быстро прогрессирующих видов рака. Злокачественные клетки удваиваются каждые 50 дней, поэтому кровь не всегда успевает доставить необходимые для роста вещества. Из-за этого ядро рака может погибнуть, но рост опухоли все равно продолжится.

При лейкемии незрелые клетки начинают бесконтрольно размножаться и вытеснять собой здоровые. Когда доходит до острой стадии человек может умереть от рака крови в течение нескольких недель, сообщили медики в интервью немецкому порталу Focus.

До этого врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о главных причинах развития онкологических заболеваний. Эксперт сообщил, что за последние годы в России онкологические заболевания прогрессировали, поскольку во время пандемии пациенты, находящиеся на карантине, не могли проходить обследования вовремя.

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