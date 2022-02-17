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Онколог назвал главные причины развития рака

Ирина Игнатенко

Общество
Онколог назвал главные причины развития рака

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о главных причинах развития онкологических заболеваний.

Эксперт сообщил, что за последние годы в России онкологические заболевания прогрессировали, поскольку во время пандемии пациенты, находящиеся на карантине, не могли проходить обследования вовремя.

Большую роль в развитии онкологических заболеваний, по словам специалиста, играет образ жизни, работа, питание и доходы населения. Также большую роль играет генетика.

— Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека, — подытожил врач-онкоиммунолог в комментарии Nation News.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания самой частой причиной смерти в России. Начиная с 2018 года в России действует национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», имеющий очень большое финансирование. Для достижения результатов необходимо улучшить доступность и качество помощи, объединиться между собой государству, системе здравоохранения, науке, бизнесу.

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