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Голикова назвала онкологические заболевания самой частой причиной смерти в России

Михаил Алимов

Общество
Голикова назвала онкологические заболевания самой частой причиной смерти в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

В мире и России онкологические заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности. Уменьшить смертность от онкологии — серьезная задача, которую можно выполнить только обеспечив своевременную и качественную помощь. Об этом в четверг, 17 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия, — передает ее слова ТАСС.

Начиная с 2018 года в России действует национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с очень большим финансированием. Для достижения результатов необходимо улучшить доступность и качество помощи, объединиться между собой государству, системе здравоохранения, науке, бизнесу, пациентским и общественным организациям.

Москва, как и прочие регионы РФ, прилагает много усилий для борьбы с онкологией. Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице в 2022 году откроются еще два центра оказания онкологической помощи. Они расположатся в Городской клинической больнице № 40 на Азовской улице и в медкомплексе в Коммунарке.

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