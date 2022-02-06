Два центра оказания онкологической помощи откроются в Москве в 2022 году

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице в 2022 году откроются еще два центра оказания онкологической помощи. Они расположатся в Городской клинической больнице № 40 на Азовской улице и в медкомплексе в Коммунарке. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также рассказала об открытых в прошлом году центрах.

— В 2021 году мы открыли два новых центра амбулаторной онкологической помощи. В них созданы самые широкие возможности для быстрой и качественной диагностики онкологических заболеваний, комфортные условия для лечения пациентов. Мы разработали клиентские пути наших пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро, преимущественно в самом центре, провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам, — сообщила заммэра.

Центры оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для комфортного лечения больных онкологией, включая и маломобильных горожан. В работе центрам помогают сотрудники центров госуслуг, которые становятся администраторами учреждений и консультируют пациентов.

В столице работают над созданием единого реестра, содержащего все медицинские данные пациентов. В нем можно будет в реальном времени увидеть все последние медицинские процедуры, результаты анализов и так далее.

— Для каждого пациента будет выстраиваться индивидуальный план для проактивного приглашения на обследование. Мы планируем работать по онкоскринингу с целевыми группами населения: пациентами с предраковыми заболеваниями, людьми с онкологическими заболеваниями в семейном анамнезе, жителями определенной возрастной группы риска возникновения новообразований, — рассказала Ракова.

Все медучреждения города уже подключены к единой цифровой платформе московского здравоохранения. По словам заммэра, цифровизация здравоохранения необходима и уже активно развивается. Так, городские власти интегрировали с цифровой платформой Московский городской канцер-регистр и данные из федеральных онкологических центров.

Проводится и серьезная организационная работа. Например, пациентов с гематологическими заболеваниями теперь принимают в четырех основных многопрофильных стационарах. Это Городская клиническая больница имени С. П. Боткина, Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, городские клинические больницы № 40 и 52.

Запускаются новые методы лечения онкологических заболеваний, исследуются экспериментальные технологии.

— В этом году мы экспериментально запустили наблюдательные исследования по эффективности новейших препаратов и схем лечения онкологии. Это необходимо для того, чтобы новые эффективные лекарства и методики лечения могли как можно быстрее войти в широкую клиническую практику, — сообщила Ракова.

Также в городе продолжают строить и ремонтировать учреждения, оказывающие онкологическую помощь. Ее предоставляют пациентам постоянно, и пандемия коронавируса не смогла этому помешать, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в новых эндоскопических центрах столицы за время их работы было проведено более 28 тысяч исследований, выявивших злокачественные образования у 281 пациента.

Центры работают на базе столичных больниц имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова. Еще один станет частью больницы в Коммунарке.