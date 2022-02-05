Более 28 тысяч исследований провели работники новых эндоскопических центров Москвы

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В новых эндоскопических центрах столицы за время их работы было проведено более 28 тысяч исследований. Они выявили злокачественные образования у 281 пациента.

Центры работают на базе столичных больниц имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова. Еще один станет частью больницы в Коммунарке.

С помощью современных центров можно выявлять рак органов пищеварения на ранней стадии. С помощью единой цифровой платформы они делятся результатами исследований с поликлиниками.

Исследования проводят под внутривенной седацией, что уменьшает неприятные ощущения от процедуры и дает больше комфорта врачам. Обо всех процедурах с пациентом договариваются заранее и стараются подобрать удобное для него время. Если при данных исследованиях не обнаружено новообразований, то человека некоторое время понаблюдает терапевт, а при наличии онкологии он сразу попадет к профильному специалисту, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 в Коммунарке открылся в понедельник, 10 января. Первых пациентов он начнет принимать уже в первом квартале 2022 года.