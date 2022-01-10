Сергей Собянин рассказал об открытии нового корпуса больницы в Коммунарке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ул. Сосенский Стан, 8, Коммунарка, Москва Карта всех событий

Новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 в Коммунарке открылся в понедельник, 10 января. Первых пациентов он начнет принимать уже в первом квартале 2022 года. Об этом на открытии корпуса сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В следующем году будет построено два корпуса: перинатальный и детская больница. И останется на 2023 год вновь спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии, — рассказал мэр.

По его словам, больница в Коммунарке была перепрофилирована под лечение больных COVID-19 во время пандемии. На данный момент, подчеркнул Собянин, она является одним из главных центров борьбы с коронавирусом не только в Москве, но и во всей России. Всего за время пандемии в ней прошли лечение около 70 тысяч человек. Мэр также выразил надежду, что по окончании пандемии больница в Коммунарке станет крупнейшим онкологическим центром города и страны.

Мощность нового корпуса составит 500 посещений в смену. Работать здесь будут 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 сотрудников прочего персонала.

— В этом же корпусе есть возможность проведения гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью. Высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по направлениям: хирургия, травматология, нейрохирургия, — рассказал главный врач клинической больницы № 40 Денис Проценко.

Общая площадь строящегося медицинского комплекса в Коммунарке превысит 160 тысяч квадратных метров. В его стационаре развернут более 1260 коек. Работать с пациентами будут более трех тысяч врачей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин рассказал, что за 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Также мэр сообщил, что в городе возвели множество новых медицинских учреждений. К ним относятся, например, инфекционный корпус на 100 коек для взрослых и детей в Коммунарке, подстанция скорой помощи в Московском и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Нагатинском Затоне.