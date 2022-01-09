Сергей Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

балчуг Карта всех событий

За 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, одним из главных новых объектов культуры в столице стал Дом культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг.

Мэр также отметил строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова», которая стала новым домом для животных-артистов.

После реконструкции в городе также открылся Детский музыкальный театр юного актера.

Кроме этого, 2021 год подарил городу несколько новых спортивных объектов.

Так, например, специалисты построили по одному ледовому дворцу в Солнцеве и в Ново-Переделкине, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Тушинская, а также спортивный комплекс «Чкалов-арена».

Также в городе возвели множество новых медицинских учреждений. К ним относятся, например, инфекционный корпус на 100 коек для взрослых и детей в Коммунарке, подстанция скорой помощи в Московском и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Нагатинском Затоне.

Кроме того, в Москве не приостанавливалось строительство образовательных учреждений. В Валдайском проезде открылась школа на 1900 мест, а в Коммунарке — на 1300.

— В 2022 году мы продолжим реализацию масштабной программы развития нашего города — будем строить новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей, — подытожил мэр.

6 января Сергей Собянин рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы.