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Сергей Собянин рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге о масштабных работах, которые ведутся в столице по сохранению исторического наследия. Он отметил, что на сегодняшний день в городе отреставрировано 1700 памятников архитектуры.

— Сохранение исторического наследия, памятников архитектуры является для москвичей очень важной темой. Помните, в начале 10-х годов количество памятников, которые находились в аварийном состоянии, было порядка 40–50 процентов. Многие памятники, такие шедевры как Северный речной вокзал, объекты ВДНХ и ряд других, находились в аварийном состоянии и под угрозой утери. Нами была развернута колоссальная работа по сохранению исторического наследия, — рассказал глава города.

Он отметил, что в настоящее время специалисты отреставрировали в городе 1700 памятников архитектуры.

— Такого масштаба не может себе позволить ни один город мира, — подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, статус присвоен еще 500 столичным памятникам. Он обратил внимание, что благодаря реконструкции фасадов исторических зданий, составляющих целые комплексы, столица стала выглядеть совершенно по-другому.

— Наша задача в дальнейшем не ослаблять эти темпы, не уменьшать объемы реставрации, сделать так, чтобы в Москве не было руинированных или аварийных памятников архитектуры, — заключил Сергей Собянин.

До этого мэр Москвы рассказал, что за 2021 год к добровольческому движению присоединились 100 тысяч жителей столицы. Таким образом число волонтеров в городе достигло порядка 700 тысяч человек.

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