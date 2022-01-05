Сергей Собянин сообщил, что 100 тысяч москвичей стали волонтерами в 2021 году

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За 2021 год к добровольческому движению присоединились 100 тысяч жителей столицы. Таким образом число волонтеров в городе достигло порядка 700 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 5 января.

Он отметил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции добровольцы стали «мощной поддержкой» для столичной системы здравоохранения и города в целом.

— Осенью волонтеры продолжили акцию взаимопомощи «#МыВместе», помогали медикам и горожанам в мобильных пунктах вакцинации. В преддверии праздников собрали новогодние подарки для москвичей из домов престарелых: теплые вещи, наборы для творчества, настольные игры и приятные сюрпризы, — заявил Сергей Собянин.

Также на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы поблагодарил горожан за проявленное неравнодушие и оказанную помощь.

Во вторник, 4 января, стало известно, что на сайте столичного ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрировались более 130 тысяч добровольцев. Среди них волонтеры, студенты, школьники, педагоги, а также сотрудники НКО и многие другие.