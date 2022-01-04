Более 130 тысяч добровольцев присоединились к команде «Мосволонтера»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На сайте столичного ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрировано более 130 тысяч добровольцев. Среди них сами волонтеры, студенты, школьники, педагоги, а также сотрудники НКО и многие другие.

«Мосволонтер» является крупнейшей добровольческой организацией Москвы, члены которой оказывают помощь и поддержку жителям города. В 2021 году количество ее участников возросло более чем на 110 тысяч человек.

Члены «Мосволонтера» помогают проводить важные для жизни города события, участвуют в волонтерских проектах, благотворительных и патриотических акциях.

Председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что среди участников «Мосволонтера» люди различных профессий, возрастов и увлечений.

— Их объединяет желание поддержать всех, кто в этом нуждается, сделать город лучше, а чью-то жизнь счастливее и ярче. И мы готовы помогать реализовывать их желание менять мир к лучшему, — цитируют Драгунову на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый потенциальный участник добровольческого сообщества может выбрать себе интересующую его сферу. Одни из самых популярных направлений волонтерства — социальное, культурное, спортивное, медицинское, патриотическое и другие.

Для того чтобы присоединиться к команде волонтеров, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Мосволонтера».

В конце минувшего года в Москве определили победителей ежегодного добровольческого конкурса. Победителями и призерами конкурса «Доброволец Москвы — 2021» стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений.