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Бетонный блок стал причиной гибели рабочего на стройке в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Бетонный блок стал причиной гибели рабочего на стройке в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Рабочий на строительном объекте в Долгопрудном погиб из-за падения бетонного блока. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, вечером 2 марта двое рабочих находились на строительном объекте в городе Долгопрудный. В результате падения бетонного блока один из мужчин скончался на месте, второй госпитализирован.

— По поручению прокуратуры Московской области прокуратура города Долгопрудного проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

2 марта четыре молодых человека ночью незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии.

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