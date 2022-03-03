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Мужчина украл телевизор, палатку и спальный мешок из квартиры друга на юго-востоке Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Мужчина украл телевизор, палатку и спальный мешок из квартиры друга на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего москвича, которого подозревают в краже телевизора, палатки и спального мешка из квартиры друга на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

В ведомстве уточнили, что потерпевший написал заявление в полицию о краже. По словам мужчины, его приятель украл из квартиры на Самаркандском бульваре имущество общей стоимостью 20 786 рублей.

По словам заявителя, телевизор стоил 7793 рубля, палатки — 9100 рублей и спальный мешок — 3893 рубля.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ночью 2 марта четыре молодых человека незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии. Похищенное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.

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