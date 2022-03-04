Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Туристов не вышибить из седла»: куда россияне поедут отдыхать на 8 Марта

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Туристов не вышибить из седла»: куда россияне поедут отдыхать на 8 Марта
Фото: Pixabay

В 2022 году праздничными выходными для россиян станут дни с 6 по 8 марта. Среди самых популярных направлений для путешествий в этот период — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и города Золотого кольца России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Несмотря на закрытие некоторых южных аэропортов России, в Сочи вся инфраструктура работает. Город открыт и по-прежнему достаточно неплохо принимает туристов. Также востребованными направлениями остаются Москва, Казань и Санкт-Петербург. Актуальность не теряет один из старейших и прекрасных маршрутов — Золотое кольцо России. За пару дней все Кольцо не объедешь, но пару городов охватить вполне возможно. Это приемлемо: и дороги, и инфраструктура позволяют, — поделился специалист.

Он предупредил о том, что сейчас у туристов могут возникнуть сложности с заселением в гостиницы городов Золотого кольца, ведь направление пользуется высоким спросом среди путешественников.

— Боюсь, если люди начнут планировать путешествие сегодня, то им будет сложно найти свободные места. Направление очень востребовано и популярно, — объяснил Осауленко.

По словам эксперта, всплеска популярности зарубежных поездок в ближайшее время ожидаемо не предвидится. В приоритете у россиян останутся страны СНГ.

— Если все-таки говорить о зарубежных направлениях, то, конечно, это страны, которые граничат с РФ — страны СНГ. В частности, я говорю об Абхазии, — отметил собеседник «ВМ».

Он подчеркнул, что в России сохранится тренд на внутренний туризм. Более того, путешественники часто посещают города, расположенные в радиусе 300 километров от дома, уточнил Осауленко. Так или иначе, но развитие туристической индустрии не стоит на месте.

— Туристов ничего не может вышибить из седла: за последние годы россияне привыкли отдыхать при любых обстоятельствах. Безусловно, они поедут в первую очередь по стране. Тренд последних двух лет — путешествия недалеко от дома, то есть в радиусе 300 километров от него. Обычно эта инфраструктура востребована и продана почти на все 100 процентов, — рассказал специалист.

Мартовские праздники — преддверие летнего туристического сезона. Для многих в этот период открывается новый год путешествий, заключил Осауленко.

Читайте также:
Праздники Туризм 8 марта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте