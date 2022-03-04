Москвичам напомнили о важности вакцинации подростков от вируса папилломы

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В столице за 2021 год сделали прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) почти 50 тысяч девочек от 12 до 13 лет. Процедуру проводят в рамках регионального календаря прививок. Об этом в пятницу, 4 марта, заявила главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Елагина.

— В 95 процентах случаев рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Одним из наиболее действенных, безопасных и эффективных способов предотвращения этого онкологического заболевания является вакцинация. Москва закупает вакцину против ВПЧ для иммунизации в школах и детских городских поликлиниках с 2009 года, — рассказала она.

По ее словам, в электронной медкарте москвича есть интерактивный календарь прививок, который поможет не пропустить дату процедуры.

Курс вакцинации против ВПЧ состоит из двух прививок с интервалом в шесть месяцев. Московские девочки получают вакцину, которая защищает сразу от четырех типов ВПЧ: 6-го, 11-го, 16-го и 18-го. При заражении ими вызывается рак или развиваются кондиломы, зависит от типа вируса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что у России достаточный запас всех лекарств, в том числе по номенклатуре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Уточняется, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли.