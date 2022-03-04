Эксперт назвал семь способов, как сократить расходы на воду

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Заместитель главного инженера ГБУ «ЭВАЖД» Михаил Томашец рассказал «Вечерней Москве», как снизить потребление воды минимум в два раза и сэкономить на коммунальных платежах.

— Необходимо установить индивидуальный прибор учета воды, который даст возможность контролировать расход воды и, как следствие, экономить. Это большой плюс, когда вы на долгое время уезжаете из дома и не пользуетесь ни горячей, ни холодной водой, — посоветовал специалист.

При этом можно использовать водосберегающую насадку на кран — аэратор, добавил он. Подобная конструкция, по его словам, способна ограничивать расход воды до трех литров в минуту, тогда как стандартный кран расходует до 20 литров в минуту.

Снизить расход воды до 15 процентов позволит и однорычажный смеситель. Еще одним способом эксперт назвал выбор унитаза с системой двойного бачка, с помощью которого расход воды в туалете сократится практически вдвое.

Томашец посоветовал плотно закрывать кран, в противном случае из него может вытечь примерно 24 литра воды за сутки. Еще, советует специалист, необходимо следить за исправностью приборов, потребляющих воду.

Так, только один протекающий унитаз расходует до десяти литров воды в час. Наконец, Томашец рекомендовал не смывать мусор и остатки пищи в унитаз, чтобы не устраивать засоры и не увеличивать расходы воды на смыв.