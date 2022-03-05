Михалков прокомментировал новость о своем заочном аресте на Украине

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист Никита Михалков с юмором отнесся к своему заочному аресту на Украине.

Накануне украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал кинорежиссера, так как он подозревается в «посягательстве на территориальную целостность страны».

Михалков удивился, что, по мнению Украины, режиссер способен повлиять на территориальную целостность государства.

— Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц, — заявил артист.

Михалков подытожил, что мог бы отправить генеральному прокурору Украины ссылку на новый выпуск «Бесогона», однако Венедиктовой это уже не поможет, передает ТАСС.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Сыграл более 50 ролей в кино. Удостоен званий «Народный артист РСФСР», «Герой Труда Российской Федерации». Трижды награжден государственной премией России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Президент Московского кинофестиваля.