Эксперт фармацевтического рынка призвала не закупать лекарства впрок

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Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина объяснила, что лекарственные препараты не стоит покупать в панике на фоне западных санкций. Она напомнила, что препараты имеют сроки годности и особые требования по хранению.

В настоящее время наблюдаются большие очереди аптеках, также выросло число интернет-заказов.

Ирина Булыгина пояснила, что медикаменты требуют особых условий хранения и имеют ограниченные сроки годности, что очень важно учитывать. После истечения сроков использования препарат может, например, изменить свою химическую формулу и воздействие.

— Если нет серьезных хронических заболеваний, которые требуют специальной узконаправленной терапии, нет смысла бежать сломя голову и покупать все, на что глаз упадет, думая, что это когда-то, возможно, пригодится. Потом вы эти лекарства выкинете, и окажется, что это просто выброшенные деньги, — отметила она в комментарии «Царьграду».

До этого «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких Россия сможет компенсировать.