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Москвичам рассказали о QR-кодах в салонах коммерческих автобусов

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали о QR-кодах в салонах коммерческих автобусов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

QR-коды для оценки работы перевозчиков доступны для москвичей в салонах коммерческих автобусов. Так, в последнее время положительных отзывов стало на 10 процентов больше. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

В ведомстве уточнили, что 85 процентов пассажиров высоко оценили профессионализм водителей. Помимо этого, 84 процента горожан отметили полезные девайсы в каждом автобусе.

— 83 процента пассажиров довольны состоянием и чистотой транспорта; 72 процента опрошенных считают изменения на маршрутах удобными, — заявили в пресс-службе.

Также все замечания специалисты учитывают и оперативно исправляют.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что в настоящий момент коммерческие компании доступны в городе наравне с муниципальными.

— Требования к качеству сервиса на этих маршрутах не отличаются, пассажиры вообще не чувствуют разницы. Для оценки работы частных перевозчиков мы запустили опрос по QR-кодам — с его помощью мы можем быстрее реагировать на предложения москвичей и повышать качество услуг, — приводятся слова заммэра в сообщении.

С 1 марта пассажиры московского общественного транспорта могут сэкономить при оплате проезда смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте «Мир». 10 рублей будут возвращаться на счет в течение получаса.

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