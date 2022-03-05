Четвертый Бал медиков состоится в Москве 19 июня

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 12 Карта всех событий

Традиционный Бал медиков состоится 19 июня 2022 года в обновленном зале отеля «Москва Марриотт Империал Плаза». Об этом сообщила пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в субботу, 5 марта.

— Бал медиков состоялся уже трижды, третий бал прошел в уникальном зале Атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и собрал 400 гостей, — передает ведомство.

Уточняется, что цель проводимого мероприятия — объединять специалистов здравоохранения и других работников в сфере обеспечения здоровья людей. Также бал способствует повышению престижа профессии медика и указывает на значимую роль в жизни общества.

Прежние проекты для медицинского сообщества показали значительный результат, поэтому в 2022 году торжество откроют 26 пар дебютантов из девушек от 18 до 24 лет и их кавалеров от 18 до 30 лет.

Также для гостей программы будут выступать известные российские звезды и мастера классического искусства в сопровождении симфонического и джазового оркестров.