Немерюк: Рост цен на овощи в Москве является сезонной тенденцией

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Рост цен на некоторые овощи связан с сезонным замещением отечественной продукции импортной. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

— В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2 процентов на картошку до 17 процентов на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, импортная продукция выращивается в тепличных условиях, а не в открытом грунте, поэтому выходит более дорогой. Также увеличился приток овощей из Китая и Турции, что связано с увеличением цен.

Важнейшей задачей глава департамента назвал обеспечение комфортного доступа отечественных производителей на рынок столицы. В особенности на такие места, в которых взаимодействуют непосредственно покупатели и фермеры. В Москве действуют 22 сельскохозяйственных рынка, обеспечивающих пять тысяч и 648 торговых мест. Кроме того, в городе организованы 120 ярмарок, дающих еще более трех тысяч торговых мест. Столичные власти предоставляют их бесплатно и полностью оборудованными.

Немерюк отметил, что уже приняты меры по стабилизации цен на овощи. Заметный эффект от них будет в июне 2022 года.

На полках российских магазинов можно найти испанские лимоны и апельсины, рыбу с Фарерских островов и кофе из Юго-Восточной Азии. При этом из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких Россия сможет компенсировать.