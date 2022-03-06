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Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Герою СССР, бывшему летчику-космонавту Валентине Терешковой в 2022 году исполняется 85 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ее с этой датой. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте мэра столицы.

— Первая в истории женщина-космонавт, вы покорили планету мужеством, талантом и обаянием. Ваш подвиг навеки вписан в отечественную и мировую летопись космических достижений. Сегодня вы продолжаете вести активную государственную и общественную деятельность. Ваши знания и авторитет способствуют развитию российского парламентаризма, реализации крупных проектов в гуманитарной и культурной сферах, — говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. Окончила Ярославский заочный техникум легкой промышленности, Военно‑инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. Там получила специализацию «Летчик-космонавт-инженер», степень кандидата технических наук.

В 1959 году начала заниматься парашютным спортом, а в 1962-м ее зачислили в отряд космонавтов. В 1963 году стала первой женщиной, отправившейся в космический полет. Позже стала заниматься общественной деятельностью. В 2011-м стала депутатом Госдумы. Обладательница многих наград и почетных званий.

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