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Идет строительство дома по реновации на Тайнинской улице Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Идет строительство дома по реновации на Тайнинской улице Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Тайнинская улица, владение 9/5 Карта всех событий

Идет возведение жилого дома по программе реновации на Тайнинской улице Лосиноостровского района Москвы. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В качестве основного облицовочного материала будет использован пиленый кирпич двух оттенков: базовым станет кофейный цвет, а из желтого кирпича будут добавлены крапинки. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — уточнил он.

На первом (нежилом) этаже постройки разместят объекты социальной инфраструктуры. В вестибюле обустроят колясочную, комнату консьержа, кладовую и зону почтовых ящиков. Лифты в доме оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оснастят системой охраны входа, оповещения и управления эвакуацией и видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроят: построят детскую и спортивную площадки, разобьют цветники и газоны, посадят деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2022 года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти жилых домов по программе реновации в Москве.

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