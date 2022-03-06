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Московский «Локомотив» в большинстве обыграл подмосковные «Химки» в матче РПЛ

Георгий Соланович

Спорт
Московский «Локомотив» в большинстве обыграл подмосковные «Химки» в матче РПЛ
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Столичный футбольный клуб «Локомотив» в 20-м туре чемпионата России по футболу обыграл подмосковные «Химки».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе красно-зеленых голы забили Джирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У «Химок» отличился Дидье Ламкель Зе — он оформил дубль.

К 6-й минуте встречи железнодорожники проигрывали со счетом 0:1, но на 42-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля удалили защитника подмосковного клуба Бруно Виана, а «Локомотив» все-таки сумел отыграться.

Красно-зеленые в текущем розыгрыше РПЛ набрали 31 очко и закрепились на пятом место турнирной таблицы, а «Химки» с 14 баллами остались на последней, 16-й строчке. Свой следующий матч столичный клуб проведет против ЦСКА, а подмосковная команда примет у себя «Сочи».

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