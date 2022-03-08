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Народный календарь. Встреча с какой птицей 9 марта принесет достаток и удачу

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Встреча с какой птицей 9 марта принесет достаток и удачу
Фото: Pexels

В народном календаре дата получила название Обретение, Иванов день. Православная церковь 9 марта почитает обретение главы Иоанна Предтечи.

Считалось большой удачей в этот день увидеть первого аиста. Люди, которые видели эту птицу, всегда оставались в достатке, удаче и в хорошем настроении.

В этот день женщинам запрещалось стирать, поскольку такими действиями они могут отпугнуть перелетных птиц, и весна затянется. Из-за этого поверья люди никогда не выполняли никакой физической работы 9 марта.

Было верование, что в этот день можно заболеть серьезными болезнями, если лечь спать в обед.

Приметы погоды:

Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, лето будет холодным; если на теневой — жарким.

Если идет дождь, то и на Пасху будет дождить, а вот теплый и солнечный день обещает хорошую погоду в течение Святой недели.

Кукушка вечером кукует — к морозу.

Глухари в ненастное утро прилетели токовать — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Встреча с какой птицей 9 марта принесет достаток и удачу

Именины отмечают: Илларион, Иван.

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