Народный календарь. Встреча с какой птицей 9 марта принесет достаток и удачу
В народном календаре дата получила название Обретение, Иванов день. Православная церковь 9 марта почитает обретение главы Иоанна Предтечи.
Считалось большой удачей в этот день увидеть первого аиста. Люди, которые видели эту птицу, всегда оставались в достатке, удаче и в хорошем настроении.
В этот день женщинам запрещалось стирать, поскольку такими действиями они могут отпугнуть перелетных птиц, и весна затянется. Из-за этого поверья люди никогда не выполняли никакой физической работы 9 марта.
Было верование, что в этот день можно заболеть серьезными болезнями, если лечь спать в обед.
Приметы погоды:
Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, лето будет холодным; если на теневой — жарким.
Если идет дождь, то и на Пасху будет дождить, а вот теплый и солнечный день обещает хорошую погоду в течение Святой недели.
Кукушка вечером кукует — к морозу.
Глухари в ненастное утро прилетели токовать — к потеплению.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Илларион, Иван.