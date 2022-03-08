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Путин подписал закон о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Иван Юминов

Экономика
Путин подписал закон о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса.

Среди пунктов — возможность вести деятельность без продления лицензии, а также упрощение госзакупок. Кроме того, глава государства позволил вводить мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году и IT-компаний в 2022–2024 годах.

При этом Путин ввел новые кредитные каникулы. Право на них дается гражданам, малому и среднему бизнесу, в том числе по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года.

В их рамках они смогут с 1 марта по 30 сентября обратиться к кредитору с требованием о предоставлении каникул. Мера может предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Условиями предоставления каникул являются падение доходов более чем на 30 процентов, а также кредит не больше установленного правительством уровня. Обратиться за их предоставлением смогут даже те заемщики, которые использовали каникулы в пандемию COVID-19, отмечается на портале правовой информации.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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