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Минобороны объявит 9 марта очередной «режим тишины» на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны объявит 9 марта очередной «режим тишины» на Украине
Фото: Минобороны РФ

Россия объявляет на Украине с 10:00 9 марта «режим тишины» и готова открыть ряд гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 8 марта.

Так, жители Киева смогут попасть в Россию через Белоруссию с последующей авиационной доставкой. Из Чернигова попасть в Россию можно будет через белорусский Гомель с аналогичным способом доставки.

Беженцы из Сум смогут эвакуироваться по двум маршрутам в Полтаву и Белгород. Харьковчане получат возможность оказаться на территории России через Белгород.

Минобороны предусмотрело два маршрута из Мариуполя в Ростов-на-Дону и Таганрог. Мизинцев призвал довести предложения до вице-премьера Украины Ирины Верещук, а также согласовать до 03:00 9 марта маршруты и время функционирования коридоров.

Заявление генерал предложил довести до ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Между Россией и Украиной следует установить непрерывную связь для обмена информацией об эвакуации, приводит слова Мизинцева страница Минобороны в VK.

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