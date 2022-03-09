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Эксперт назвал преимущества услуги автоподбора при покупке подержанной машины

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт назвал преимущества услуги автоподбора при покупке подержанной машины
Фото: pixabay.com

Покупать подержанный автомобиль с помощью специалиста выгодно сразу по двум причинам. Во-первых, это позволит оценить состояние машины. Во-вторых, опытный автоподборщик найдет причину для торга, что позволит получить дополнительно проверенный автомобиль примерно по той же цене, по которой машина продавалась изначально. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Как отметил собеседник «ВМ», подержанные машины могут иметь большое количество проблем.

— Есть общие вещи, такие как несоответствие машины пробегу или плохо выставленные зазоры. Но в этом нужно разбираться, уметь увидеть, что, например, одна фара более мутная, вторая — менее мутная. Или разные тонкости под капотом, некомплект деталей, явная асимметрия: справа крыло одним образом прилегает, слева — другим. Такие нюансы заметны на уровне экспертизы, — заметил специалист.

При любых сомнениях в возможности определить машину, прошедшую серьезный ремонт или имеющую другие скрытые дефекты, лучше покупать ее при помощи специалистов, уверен собеседник «ВМ».

Расходы на работу эксперта могут окупиться, подчеркнул специалист.

— Зачастую эти траты будут более оправданны и автоподборщик, хотя его услуги будут стоить довольно прилично, может договориться о скидке, в некотором смысле приблизив цену к ожидаемой, — заключил Бревдо.

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