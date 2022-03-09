Нонна Гришаева рассказала о полученной на «Маске» травме

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева, которая выступала на телевизионном шоу под маской Лошади, была вынуждена покинуть проект из-за травмы, полученной на репетиции.

— На репетиции четвертой программы я упала со сцены. Слава Богу, я ничего не сломала, хотя у меня были все шансы сломать и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела. В результате я не смогла ни отрепетировать номер, ни подняться на подиум во время выступления, — рассказала она.

По словам участницы, в связи с полученной травмой она была вынуждена изменить номер. Гришаева призналась, что перед выходом на сцену выпила обезболивающее, а, чтобы ей пришлось меньше двигаться, участник подтанцовки во время исполнения композиции брал артистку на руки.

Актриса отметила, что испытывает чувство обиды из-за того, что не удастся показать подготовленные номера. Однако ей сложно продолжать выступать из-за травмы и сложной ситуации в мире.

Известно, что Гришаева не успела спеть композиции «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера, «New York, New York» Лайзы Минелли, «Je Suis Malade» Далиды, «Мал-помалу» Аллы Пугачевой и «Короны» Дианы Арбениной, пишет kp.ru.

Минувшей осенью Гришаева была вынуждена отменить спектакль в Театре Вахтангова из-за ложноположительного теста на коронавирусную инфекцию.