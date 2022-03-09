Заслуженная артистка России Нина Веселовская умерла на 90-м году жизни

Мамонтов Сергей / Фотохроника ТАСС

Известная по картинам «Шестое июля» и «Хождение по мукам» народная артистка России Нина Веселовская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в среду, 9 марта.

— Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Смерть актрисы наступила еще 6 марта, она не дожила одного дня до 90-летия. Прощание с ней состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы, отмечается на сайте союза.

Веселовская родилась в 1932 году в Пензенской области. Она начала сниматься в кино в 1957 году, а 1959-м окончила Школу-студию при МХАТ.

Зрителям артистка запомнилась ролью Даши Булавиной в картине «Хождение по мукам» режиссеров Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе. Еще она приняла участие в таких фильмах, как «Друзья и годы», «Угрюм-река» и «На исходе лета».

Актриса стала работать с середины 1990-х годов в антрепризах и участвовать в спектаклях коллективов «Блуждающие звезды», «Мир искусства» и «Содружество артистов МХАТ».