Международные аудиторские компании останутся в России как самостоятельные компании

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Российские подразделения компаний PwC, KPMG и Ernst & Young (EY) продолжат работу как самостоятельные организации. Об этом сообщили в пресс-службах предприятий в среду, 9 марта.

— В KPMG работает более 4500 человек в России и Белоруссии, многие были частью компании на протяжении десятилетий, и прекращать рабочие отношения с ними — невероятно сложно. Но это решение не связано с ними — это следствие действий правительства России, — говорится в заявлении KPMG.

Компания сохранит бизнес в России, но вне международной сети. Все формальные аспекты взаимодействия, как уточняется, будут проработаны с каждым клиентом в индивидуальном порядке.

Из-за ситуации на Украине глобальная компания PwC объявила, что офис из России должен будет покинуть сеть. Принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся неизменными, подчеркнули в организации.

Аудиторская фирма EY также сообщила об отделении от сети подразделения в России. Изменения вступят в силу после необходимого переходного периода, а российское подразделение продолжит оказывать услуги клиентам, отмечает Интерфакс.