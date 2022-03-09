Движение на пяти участках в районе улицы Лобачевского ограничат с 15 марта

Фото: Анастасия Кирсанова

Проезд на некоторых участках в районе улицы Лобачевского на западе Москвы с 15 марта будет временно ограничен для транспорта в связи со строительством инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В частности, с 15 марта по 28 марта движение будет ограничено по адресу Проектируемый проезд, дом 128, строение 5 по улице Лобачевского.

В период с 28 марта по 14 апреля на местном проезде в районе дома 128, строения 5 по улице Лобачевского будут введены особые ограничения с организацией приоритетного права проезда.

Фото: Дептранс Москвы

Также с 14 по 29 апреля будет ограничен местный проезд с обустройством временных уширений около дома 130, строение 6 по улице Лобачевского.

Строительство инженерных сетей пройдет и по адресу Проектируемый проезд 739, в районе дома 130, строения 6 по улице Лобачевского. В первый период ограничения будут действовать с 29 апреля по 12 мая, а во второй — с 12 мая по 30 июня круглосуточно.

А с 30 июня по 29 июля транспортные ограничения будут осуществляться по адресу улица Лобачевского, дом 1280, строение 5, у местного проезда. Для водителей будет частично доступна одна дорожная полоса.