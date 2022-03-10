В Японии прокомментировали российский закон о налоговых льготах на Курилах

Фото: Depositphotos

Подписанный в России закон о предоставлении налоговых льгот новым компаниям, зарегистрированным на островах Курильской гряды после 1 января текущего года, не соответствует позиции Японии по территориальному вопросу и плану совместной деятельности в регионе в экономическом секторе. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон, в рамках которого новым организациям на Курилах предоставляются налоговые льготы. Закон распространяется на компании, которые зарегистрированы в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском городском округе. Такие компании в течение 20 лет со дня регистрации не будут иметь статус плательщиков налогов на прибыль и имущество, передает РИА Новости.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.