Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Китае заявили, что не потерпят «независимости» Тайваня

Полина Долганова

В мире
В Китае заявили, что не потерпят «независимости» Тайваня
Фото: Pixabay

Китай хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». Об этом в четверг, 10 марта, заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь.

По его словам, КНР стремится к мирному воссоединению, который бы основывался на принципе «одна страна — две системы».

Он также заявил, что сепаратистские силы в Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

У Цянь добавил, что в мире есть всего один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Он уточнил, что внешнее вмешательство в решение данного вопроса является недопустимым. Так, Китай будет незамедлительно реагировать на любые попытки вмешательства со стороны США и Японии, передает РИА Новости.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, а также мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства. Также председатель КНР отметил, что Китай и США должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.

Читайте также:
Политика Китай Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте