В Китае заявили, что не потерпят «независимости» Тайваня

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Китай хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». Об этом в четверг, 10 марта, заявил официальный представитель Минобороны страны У Цянь.

По его словам, КНР стремится к мирному воссоединению, который бы основывался на принципе «одна страна — две системы».

Он также заявил, что сепаратистские силы в Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

У Цянь добавил, что в мире есть всего один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Он уточнил, что внешнее вмешательство в решение данного вопроса является недопустимым. Так, Китай будет незамедлительно реагировать на любые попытки вмешательства со стороны США и Японии, передает РИА Новости.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, а также мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства. Также председатель КНР отметил, что Китай и США должны обеспечить стабильность двусторонних отношений.